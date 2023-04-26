تفاصيل تعليق الدراسة ببعض مدن السعودية غداً

ياسر رشاد - القاهرة - تعليق الدراسة الحضورية في المملكة العربية السعودية، باتت أكثر الموضوعات بحثا خلال الساعات الأخيرة حيث أعلنت عدد من إدارات التعليم في مختلف المدن تعليق الدراسة غدا الأربعاء بسبب الطقس.

وأوضحت الإدارات التعليمية أن الدراسة ستكون "عن بعد" وذلك بعد إعلان المركز الوطني للأرصاد توقعاته بشأن الأحوال الجوية غدا وتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة بزخات من البرد، تؤدي لسيول، بجانب رياح نشطة تعيق الرؤية الأفقية على أجزاء من العديد من المناطق منها" الرياض، القصيم، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران".

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وأوضحت إدارات تعليم منطقة عسير، سراة عبيدة، وظهران الجنوب، والباحة، إنه تم تعليق الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء، حرصاً على سلامة الجميع وذلك

بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، مشيرة إلى استمرار الدراسة "عن بُعد" عبر ‫ منصة مدرستي "، في أغلب مدارس تلك الإدارات.

واعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة الحضورية غداً، مع استمرار العملية الدراسية عن بُعد في مقرها الرئيس وفرعيها في محافظتي النماص و بالقرن.

كما شددت جامعة الطائف على تعليق الدراسة الحضورية غداً في الجامعة بالحوية وجميع الفروع، وتحويل الدراسة ل "عن بُعد" عبر منصَّة "البلاك بورد"، كما يستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.