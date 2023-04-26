وفاة شخصين وإصابة 12 آخرين بأوكرانيا إثر استهداف روسيا لمتحف شرق البلاد

ياسر رشاد - القاهرة - لقيا أوكرانيان مصرعهما وأصيب 10 آخرين إثر استهداف صاروخ روسي، لمتحف تاريخي في مدينة كوبيانسك الواقعة بمنطقة خاركيف بالجزء الشرقي من أوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي/فيس بوك/، إن "روسيا نفذت الضربة، وتريد تدمير تاريخنا وثقافتنا وشعبنا، قتل الأوكرانيين بأساليب بربرية مطلقة، ليس لدينا الحق في أن ننسى ذلك لمدة ثانية واحدة يجب أن نستجيب وسنرد!".، بحسب وصفه.

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وأشار زيلينسكي إلى إصابة عشرة أفراد في الغارة، وأن أحد القتلى في الهجوم

كان موظفًا في المتحف.. مشددا على أنه سيتم تقديم كل المتهمين بارتكاب جرائم الحرب هذه إلى العدالة.

من جانبهم، أكد مسؤولون أوكرانيون أن القوات الروسية استخدمت صواريخ /إس -300/ للدفاع الجوي، في الهجوم على متحف في مدينة كوبيانسك الواقعة في منطقة خاركيف في البلاد.

ويأتي الهجوم بعد أشهر من استعادة القوات الأوكرانية لأجزاء من منطقة خاركيف في هجوم مضاد مفاجئ.