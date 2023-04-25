شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر متحدث الاتحاد الأوروبي: نجحنا فى إجلاء 1100 أوروبي.. واستقرار السودان أولويتنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -



قال لويس ميجيل، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن الاتحاد يرى أنه لا حل عسكري للأزمة الحالية في السودان، مؤكدًا أن الحفاظ على استقرار السودان من أولويات الاتحاد الأوروبي.

توقف المساعدات للسودان

وأشار ميجيل، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن تقديم المساعدات للشعب السوداني متوقف بسبب الظروف الأمنية الحالية.

إجلاء 1100 أوروبي

وشدد متحدث الاتحاد على أن الموقف الأوروبي موحد تجاه ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، لافتًا إلى التكتل نجح في إجلاء 1100 مواطن أوروبي عبر التنسيق مع شركائنا بالمنطقة.