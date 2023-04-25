شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعاون الخليجي يشيد بجهود المملكة لإجلاء الرعايا من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -



أشاد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي اليوم الثلاثاء، بالدور الدبلوماسي واللوجستي الكبير الذي قدمته السعودية في عملية إجلاء رعاياها ورعايا عددٍ من الدول الخليجية والشقيقة والصديقة، وعددٍ من المدنيين والدبلوماسيين والمسؤولين الدوليين.

وقدم البديوي الشكر لقيادة المملكة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان "على توجيهاتهم ومتابعتهم المباشرة لعملية إجلاء الرعايا، والتي تمت بكل يسر وسهولة، حتى وصولهم بسلام وأمان لمدينة جدة، وتوفير كافة الاحتياجات لهم تمهيدًا لمغادرتهم إلى أوطانهم".

كما ثمن الجهود الدبلوماسية الكبيرة التي تبذلها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي "في حل الأزمة السودانية، والتواصل مع كافة الأطراف المتنازعة للوصول لحل شامل وسلمي ضمن سياق الاتفاق السياسي الإطاري".

وجدد الدعوة لطرفي النزاع "بوقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق وضمان أمنه واستقراره والحفاظ على مكتسباته ومقدراته".