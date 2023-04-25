وزارة الصحة:  4063 إصابة 460 وفاة بولايات السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في السودان، عن إصابة 4063شخصًا ووفاة 460حالة، في 11ولاية، منها 2343 إصابة 166 حالة وفاة بولاية الخرطوم، منذ اندلاع الحرب خلال الفترة من 15 حتي 24 أبريل الجاري.



وأشار التقرير إلى التواصل مع مسؤولي، الترصد المبني على الأحداث في جميع الولايات لرصد الإصابات والوفيات والتأثيرات الأخرى الخاصة بالحرب.

حيث أفاد التقرير كذلك قلة في عدد الاصابات والوفيات في اليومين الماضيين واستقرار في خدمات الطواريء

بالمستشفيات العاملة و تمكن بعض الكوادر الطبية من الوصول للمستشفيات و تغيير النبطشيات التي كانت عاملة.

وكشف التقرير رصد 5 وفيات و 57 إصابة بولاية الخرطوم ليوم أمس .

الجدير بالذكر أن هناك 11 ولاية تأثرت بالحرب في الفترة من 15 إلى 24 أبريل 2023م.

