انفجار مصفاة نفط في ولاية أمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - لقي شخص مصرعه وأُصيب آخر جراء انفجار تلاه حريق في مصفاة للنفط، يوم الثلاثاء، في ولاية إلينوي بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقع الحادث في بلدة ليمونت، في مؤسسة تابعة لشركة سينيكا بتروليوم. وأكد مكتب عمدة مقاطعة ويل وفاة شخص وإصابة آخر بجروح طفيفة في الحادث، وفقا لقناة "إن بي سي شيكاغو".

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الولاية تأخذ تدابير الحماية

وأُغلق الطريق الشمالي في المنطقة. وتعتبر هذه الحادثة خطيرة في ظل الازمات التي تمر بها الولايات المتحدة مما جعلها وتسعي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع

حوادث مشابهة في المستقبل.

وبادرت الولاية باخذ الإجراءات الوقائية والتدريب المستمر للعاملين على المخاطر الحادة، بما في ذلك التعريف بأنواع الخطر وكيفية التعامل معها والوقاية منها.

واتجهت الجهات الرسمية المسؤولة عن المصافي والمنشآت الصناعية، مراجعة سياساتها وإعادة النظر في إجراءات السلامة وتحديثها بشكل منتظم، وذلك لضمان الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز الوعي بأهمية السلامة والصحة المهنية في العمل.