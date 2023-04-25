دفاعا عن روسيا..جنوب إفريقيا يطالب بريتوريا بمغادرة المحكمة الجنائية الدولية

ياسر رشاد - القاهرة - قال سيريل رامافوزا، رئيس دولة جنوب إفريقيا، إن الحزب الحاكم في البلاد يطالب بمغادرة المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف رامافوزا، في مؤتمر صحفي علي هامش زيارة الرئيس الفنلندى سولى نينيستو، أن الحزب الحاكم اخذ قراره النهائي بانسحاب البلاد من المحكمة الجنائية الدولية.

والجدير بالذكر بأن جنوب إفريقيا، كانت تستعد لاستضافة قمة بريكس في أغسطس المقبل، الذي يضم " البلاد- البرازيل-الصين-الهند-روسيا".

وفي ١٢ أبريل، أعربت جنوب إفريقيا، عن حزنها

من المذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضد فلاديمير بوتين، رئيس روسيا.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مارس الماضي، مذكرة توقيف ضد رئيس روسيا وماريا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب الرئيس الروسي، بسبب تورطهما في اختطاف الآلاف من الأطفال في أوكرانيا وترحيلهم إلى البلاد.