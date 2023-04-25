مباحثات أردنية ألمانية لتعزيز التعاون بين البلدين

ياسر رشاد - القاهرة - بحث الأردن وألمانيا سبل تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين، وذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، في مطار ماركا العسكري رئيس أركان الدفاع الألماني الفريق أول كارستن بروير والوفد المرافق، بحضور السفير الألماني في عمّان، وجرت للضيف مراسم استقبال عسكرية، واستعرض حرس الشرف الذي اصطفّ لتحيته.

اقرأ أيضا..الأردن وألمانيا يبحثان سُبل تعزيز التعاون في المجالات الدفاعية

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة والملحق الدفاعي الألماني في عمّان، مستقبل التعاون العسكري بين الجيشين الصديقين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.