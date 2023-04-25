شباب العراق يتعادل مع البرازيل ودياً في إسبانيا

تعادل منتخب شباب العراق، الثلاثاء، مع نظيره البرازيل ودياً في إسبانيا.

وتعادل منتخبنا الشبابي مع نظيره البرازيلي بهدف واحد في المباراة التجريبية التي اقيمت في اسبانيا تحضيراً لنهائيات كاس العالم دون 20 عاماً التي تقام في الارجنتين في الثلث الاخير من الشهر المقبل.

يذكر أن منتخب العراق سيلعب في المجموعة الخامسة بمونديال الشباب الذي ينطلق يوم 20 أيار المقبل في الأرجنتين، إلى جانب منتخبات (إنجلترا وأوروجواي وتونس).