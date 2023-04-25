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شباب العراق يتعادل مع البرازيل ودياً في إسبانيا

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454166-638180476326405120.jpg

2023-04-25 | 21:17

شباب العراق يتعادل مع البرازيل ودياً في إسبانيا

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تعادل منتخب شباب العراق، الثلاثاء، مع نظيره البرازيل ودياً في إسبانيا.

وتعادل منتخبنا الشبابي مع نظيره البرازيلي بهدف واحد في المباراة التجريبية التي اقيمت في اسبانيا تحضيراً لنهائيات كاس العالم دون 20 عاماً التي تقام في الارجنتين في الثلث الاخير من الشهر المقبل.

 

يذكر أن منتخب العراق سيلعب في المجموعة الخامسة بمونديال الشباب الذي ينطلق يوم 20 أيار المقبل في الأرجنتين، إلى جانب منتخبات (إنجلترا وأوروجواي وتونس).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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