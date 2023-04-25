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بعد رفض مورينيو.. النصر يسعى للتعاقد مع مدرب اسباني

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بغداد - ياسين صفوان - وكانت إدارة النصر قد قررت إقالة غارسيا من منصبه بعد التعادل مع الفيحاء في الدوري، وتكليف الكرواتي دينكو إيليتشيتش مدرب فريق الشباب بمهمة إدارة الفريق الأول بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن "لويس إنريكي هو الهدف الجديد لنادي النصر، بعد فشل محاولات التعاقد مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما الإيطالي".

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن "جوزيه مورينيو قد رفض عرضا مثيرا من النصر بقيمة 100 مليون يورو لمدة موسمين، فيما سيتم تقديم عرض مشابه إلى لويس إنريكي لإقناعه بقبول مهمة تدريب الكتيبة النصراوية التي يلعب بين صفوفها النجم البرتغالي ".

وأشارت "ماركا" إلى أن "إنريكي ورونالدو قد يجتمعا في ناد واحد بعدما كانا متنافسين في حيث تولى الأول تدريب بين عامي (2014 - 2017)، وفي تلك المواسم الثلاثة مع البلوغرانا قد واجه "صاروخ ماديرا" الذي كان لاعبا في ".

وأضافت بأن " أيضا بات وجهة محتملة لمدرب منتخب إسبانيا السابق خاصةً بعد ابتعاده نسبيا عن قيادة أتلتيكو مدريد خلفا للمدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بسبب رغبة الأخير في استكمال عقده مع النادي المدريدي".

ويظهر اسم لويس إنريكي، ضمن قائمة المدربين المرشحين لتدريب الإنجليزي، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل الألماني يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ السابق، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو مدرب باريس سان جيرمان السابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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