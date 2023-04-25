انت الان تتابع خبر شرطان جديدان لميسي لتجديد عقده مع حديقة الامراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "لو باريزيان" في تقرير لها أن "ليو رفض من خلال والده ووكيل أعماله خورخي ميسي ، تجديد عقده بنفس الراتب الحالي".

وأضافت أن "وكيل أعمال النجم الأرجنتيني يرى أن الفوز بكأس العالم 2022 في قطر، يجعل ميسي يستحق زيادة في راتبه السنوي".



كما ربط ميسي وممثلوه طلب زيادة راتبه بتلقيه عرضا مغريا للغاية من نادي الهلال السعودي بقيمة 400 مليون يورو في الموسم.

إلا أن النجم الأرجنتيني، يرفض اللعب في الخليج، ويميل أكثر للبقاء في القارة العجوز، ساعيا للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

في المقابل، نقلت الصحيفة الفرنسية على لسان المقربين من ميسي، أن مفاوضات التجديد ليست معلقة على المطالب المالية فقط.

وأشارت إلى أن ميسي نقل للإدارة الباريسية طلبا آخر بشأن المشروع الرياضي للنادي، وهوية المدير الفني الجديد للفريق في الموسم المقبل.

وتنذر كل المؤشرات بأن ميسي في طريقه للرحيل عن سان جيرمان، وأن إدارة النادي بصدد إقالة المدرب كريستوف جالتيه قبل عام على انتهاء تعاقده.

