شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصليب الأحمر: قلق بشأن المدنيين العالقين في مناطق الاشتباكات بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي -

كشفت الدكتورة إيمان الطرابلسي، المتحدثة الإقليمية باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تفاصيل الوضع الإنساني في السودان في منطقة الاشتباكات.

وأعربت "إيمان الطرابلسي" في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الثلاثاء، عن قلقها بشأن الوضع الإنساني في السودان، مشيرة إلى أنه مازال هناك سكان عالقون في مناطق الاشتباكات.

وقالت إن الصليب الأحمر لم يحصل على الضمانات اللازمة لإرسال فرق إلى مناطق النزاع لإغاثة المدنيين وإسعافهم وتقديم الخدمات العاجلة لهم.

وأضافت أن الأنباء الواردة ذكرت وجود نقص في الغذاء والمياه في العديد من مناطق العاصمة الخرطوم، وبالتالي نحن بحاجة ماسة لسريان هدنة إنسانية تمكننا من القيام بعملنا الإغاثي.

وأشارت إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن تحصل على ضمانات أمنية للفرق التي ستنتشر على الأرض للمساعدة في الإغاثة.

وأوضح أنه يجب أن تكون هناك ضمانات للسكان لكي يتحركوا إلى المناطق التي يمكنهم منها الحصول على الغذاء والمياه دون تعرضهم للموت.

وأكد أن الصليب الأحمر يكثف حواره مع أطراف النزاع، بناء على القانون الدولي وما يتضمنه من اتخاذ كل الإجراءات للحفاظ على الحياة البشرية.

ولفت إلى أن التنسيق مع الهلال الأحمر السوداني مستمر، لكن لم يحدث أي خطوة إيجابية في مسألة الوصول للمحاصرين وإيصال مواد الإغاثة لهم