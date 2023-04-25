فرنسا تواصل عمليات إجلاء رعاياها من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - منذ الأسبوع الماضي تدور عمليات قتال عنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع بسبب خلافات حول عملية الدمج وتواصل الدول عمليات الاجلاء حيث تواصل فرنسا عمليات إجلاء رعايها التي بدأت من الخرطوم وتم تنفيذ أربع عمليات إجلاء إضافية بين الخرطوم وجيبوتي في الليلة ما بين 24 و25 إبريل من خلال القوات الجوية الفرنسية من السودان حيث يدور قتال عنيف بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 إبريل الجاري، وفقا لبيان مشترك صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ووزارة القوات المسلحة الفرنسية.

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وتم إجلاء 538 شخصا ومن بينهم 209 من الفرنسيين الراغبين في مغادرة السودان وعدد كبير من مواطني 41 بلدا آخر وخاصة البلاد الأوروبية مثل ألمانيا والنمسا والدنمارك وأخرين، وأيضا من البلدان الإفريقية مثل جنوب إفريقيا وبوروندي وإثيوبيا، وكذلك من أمريكا وآسيا.

بالاضافة إلى ذلك، قامت فرنسا بنقل عدد كبير من الأشخاص من الخرطوم إلى "وادي سيدنا" بصورة

آمنة وتم إجلاؤهم بالوسائل الجوية التابعة لبلدان أوروبية أخرى.

ووفقا للبيان المشترك، ستساعد الفرقاطة لورين التابعة للبحرية الوطنية اليوم الأمم المتحدة في عملية الإجلاء القائمة في بورتسودان.

وتظل سفارة فرنسا في السودان ومركز الأزمات والمساندة التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الذي شكل خلية لإدارة الازمة منذ 15 إبريل على اتصال دائم مع الرعايا الفرنسيين هناك ومع جميع شركائها من أجل تنسيق هذه العملية.

كما تواصل وزارتا أوروبا والشؤون الخارجية والقوات المسلحة الفرنسية حشد جهودهما من أجل ضمان أمن مواطنيها.

وتجدد فرنسا دعوتها لجميع الأطراف إلى وقف المعارك والعودة إلى الحوار السياسي، كما تظل فرنسا على اتصال دائم ووثيق مع شركائها الأوروبيين.