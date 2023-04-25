ياسر رشاد - القاهرة - أكد وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني رضا فاطمي أمين، اليوم الثلاثاء، بدء التبادل التجاري بين إيران والسعودية.

اقرأ أيضًا.. قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 818 ألف معتمر في رمضان

وقال أمين، في مقابلة تصريحات لوكالة الأنباء الإيرانية إرنا: بالنظر إلى الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال.

وأضاف وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني: زملاؤنا في الوزارة بدأوا بعملية تصدير البضائع.

وزيري الخارجية الإيراني

يذكر أن وزيري الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والسعودي فيصل بن فرحان،

وقعا بيانا مشتركا في ختام المحادثات التي أجرياها في 6 أبريل الجاري في العاصمة الصينية بكين، لتوسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات، وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يومًا.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا