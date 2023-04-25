الخارجية السودانية: عمليات الإجلاء تسير بشكل سلس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المتحدث باسم الخارجية السودانية عبدالرحمن خليل، اليوم الثلاثاء، إن عمليات خروج الرعايا الأجانب تسير بشكل سلس، وذلك وقفقًا لما أفادت به سكاي نيوز عربية.

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وأضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية أن عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان "معقدة وتحتاج لتنسيق بين عدة أجهزة.

وأشار المتحدث إلى أن الجهود الدولية تتواصل لإطلاق حوار للتوصل لحل.

وجاءت تصريحات المتحدث في وقت يشوب العاصمة السودانية اشتباكات متفرقة رغم الهدنة بين الجيش وقوات الدعم السريع، واتهامات متبادلة بين الجانبين

بانتهاكها.

عمليات إجلاء

و تتواصل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب جوا وبحرا، حيث تقوم السفن بنقل مواطني الدول الأجنبية من ميناء بورتسودان، المطل على البحر الأحمر، فيما تقوم طائرات نقل عسكرية ومدنية بإجلاء الأجانب من مطار الخرطوم.

وأشارت تقارير إلى وصول قطعة بحرية فرنسية الى ميناء بورتسودان، شرقي السودان، لنقل موظفين يعملون في برنامج الغذاء العالمي واليونيسف.