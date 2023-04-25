وقال في خطابٍ بعثه لخادم الحرمين الشريفين :" نعرب عن امتناننا وتقديرنا للدعم السخي الذي قدمته المملكة العربية السعودية لموظفينا في السودان، ومبادرة المملكة السريعة ودعمها الثابت ".
كما عبر عن شكره لسفارة المملكة لدى جمهورية السودان ومنسوبيها على الرعاية والاهتمام لمنسوبي البنك وعائلاتهم، الذي كان له الأثر الكبير في ظل هذه الأزمة.
كانت هذه تفاصيل خبر البنك الدولي يشكر المملكة لإجلائها رعايا عدة دول من الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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