العراق.. الخارجية توجه نداءً عاجلًا لرعاياها في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - على وقع الاشتباكات التي دارت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وجه المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الثلاثاء، نداءً عاجلاً لأبناء الجالية العراقية في السودان.

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وذكر “الصحاف”، وفقًا لتصريح للوكالة الرسمية، إنه "تنفيذًا لرحلة الإجلاء المُقرَّرة، ندعو أبناء الجالية العراقيَّة في السودان، إلى التجمُّع في منطقة "المنشية" الواقعة في شارع أوماك بالقرب من مقر الأمم المتحدة عند شركة MTN".



وأضاف، أن "موعد انطلاق حافلات النقل ستكون في يوم الأربعاء الموافق 2023/4/26، في الساعة السادسة صباحًا متجهةً إلى بورتسودان".

وتابع "نهيبُ بأبناء جاليتنا، الالتزام بالحيطة والحذر أثناء انتقالهم من مساكنهم إلى الموقع المُحدَّد".

كما وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد

شياع السوداني، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء العراقيين المقيمين بالسودان.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقى ناس نسخة منه، (25 نيسان 2023)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد

شياع السوداني وجّه الجهات المعنية ببذل أقصى الجهود للمساعدة في إخلاء المواطنين العراقيين المقيمين في جمهورية السودان".



وأضاف البيان، أن "ذلك جاء لضمان سلامتهم بسبب الأوضاع الأمنية غير المستقرّة في السودان.

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