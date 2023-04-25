قطار الحرمين السريع ينقل أكثر من 818 ألف معتمر في رمضان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية (سار) نقل أكثر من 818 ألف معتمر على رحلات قطار الحرمين السريع خلال شهر رمضان بارتفاع 265% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما وصل عدد الرحلات التي تم تسييرها إلى اكثر من 2,540 رحلة، حيث تجاوز عدد الرحلات اليومية التي تم تشغيلها خلال الشهر المبارك 115 رحلة، بنسبة التزام لمواعيد وصول الرحلات تجاوزت 97%.

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كانت الخطوط الحديدية السعودية قد أعلنت رفع الطاقة الاستيعابية لقطار الحرمين الشريفين السريع خلال شهر رمضان المبارك وزيادة عدد رحلاته اليومية بوتيرة متصاعدة تدريجية لتصل إلى أكثر من 100 رحلة في اليوم الواحد، وإتاحتها لأكثر من مليون مقعد للتنقل بين محطات قطار الحرمين السريع الخمس، وهو ما ساهم في توفير خيارات

أوسع لتنقل المسافرين واختيار الأوقات المناسبة لهم.

وأوضح مدير عام التسويق والتواصل المؤسسي في الخطوط الحديدية السعودية محمد بن معاذ حميدالدين، أن تطبيق الخطة التشغيلية لقطار الحرمين السريع لشهر رمضان جرى وفق آلية معتمدة بالتنسيق مع شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغّل لقطـار الحرمين السريع والجهات الحكومية ذات العلاقة، بمتابعة مباشرة من وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس الإدارة المهندس صالح بن ناصر الجاسر، بخطة عمل متكاملة هدفها تيسير رحلات ضيوف الرحمن من وإلى الحرمين الشريفين بكل أمان ويسر.