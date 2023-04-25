سلطنة عمان تؤكد أن سفارتها في السودان آمنة وسليمة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد تداول أنباء تفيد بأن قوات الدعم السريع في السودان سيطرت على السفارة العمانية، أكدت وزارة الخارجية بسلطنة عمان، على أن السفارة، الواقعة في العاصمة السودانية الخرطوم، آمنة وسليمة.

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وأعلن الجيش السوداني في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع "احتلت سفارة" دولة عربية، مشيرا إلى تعديات على عدد من السفارات والبعثات الدبلوماسية في الخرطوم.

وقالت قيادة الجيش في بيان عدد خروقات الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بوساطة سعودية أمريكية لمدة 3 أيام، إنها "تلقت بلاغا من سفارة سلطنة عمان باحتلال المتمردين لمقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع للبعثة".

وأشار البيان من جهة أخرى إلى "إطلاق الأعيرة النارية على السفارة الهندية بمنطقة العمارات شارع 1، إلى جانب بلاغات متعددة من سفارات

كوريا، سويسرا، روسيا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، المغرب، إسبانيا بتمركزات لقوات المليشيا المتمردة بالقرب من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية".

كما لفت إلى أن "السفير الكوري طلب إخلاء جوي لأفراد جاليته بسبب هجوم المتمردين على منزله، وتحطيم كرفانات الحماية خارج مقرات البعثات".

وكانت القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وافقتا اليوم على هدنة لمدة 72 ساعة، بعد قتال دام مستمر منذ 15 أبريل الجاري، وسط تبادل يومي للاتهامات بين الطرفين.

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