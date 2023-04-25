الجيش السوداني يُعلن احتلال قوات الدعم السريع لسفارة سلطنة عمان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، اقتحام عناصر من قوات الدعم السريع مقر السفارة العُمانية في العاصمة الخرطوم، مؤكدًا رصده كثيرا من الخروقات من قبل قوات الدعم في ظل استمرار الهدنة المعلنة، لمدة 72 ساعة بين طرفي النزاع.

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وقالت قيادة الجيش في بيان، إنها "تلقت بلاغا من سفارة سلطنة عمان باحتلال المتمردين لمقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع للبعثة".

وأشار البيان من جهة أخرى إلى "إطلاق الأعيرة النارية على السفارة الهندية بمنطقة العمارات شارع 1، إلى جانب بلاغات متعددة من سفارات كوريا، سويسرا، روسيا، إثيوبيا، اليمن، سوريا، المغرب، إسبانيا بتمركزات لقوات المليشيا المتمردة بالقرب

من مقرات هذه البعثات وتهشيم كاميرات المراقبة الخارجية".

كما لفت إلى أن "السفير الكوري طلب إخلاء جويا لأفراد جاليته بسبب هجوم المتمردين على منزله، وتحطيم كرفانات الحماية خارج مقرات البعثات".

وكانت القوات المسلحة السودانية بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، وافقتا اليوم على هدنة لمدة 72 ساعة، بعد قتال دام مستمر منذ 15 أبريل الجاري، وسط تبادل يومي للاتهامات بين الطرفين.

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