وفاة شخص وإصابة 10 في هجوم روسي على متحف بشرق أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، وفاة شخص على الأقل وإصابة 10 آخرين في هجوم روسي وصفة بـ "الهمجي" استهدف متحفا في وسط مدينة كوبيانسك بشرق البلاد، فيما اعتبر الهجوم "جريمة حرب" جديدة.

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وكتب زيلينسكي على تيليجرام “علمنا حتى الآن بوفاة عامل في المتحف و10 جرحى. هناك آخرون تحت الأنقاض. التعافي من آثار القصف مستمر. تشارك جميع الوكالات الضرورية”.

وتابع "سيُحاكم جميع مرتكبي جرائم الحرب وسيحصل ذلك بلا رحمة".

وأضاف "تقوم الدولة الإرهابية بكلّ ما في وسعها لتدميرنا بشكل كامل، علينا أن نردّ وسوف نفعل ذلك".

وأشار مدير مكتب الرئاسة الأوكرانية أندري يرماك على تيليجرام إلى أن الهجوم الروسي نُفّذ باستخدام صاروخ سوفياتي الصنع من طراز "إس-300".

قبل الحرب، كان أكثر من 25 ألف شخص يقيمون في مدينة كوبيانسك البعيدة حوالى مئة كيلومتر عن

مدينة خاركيف. استولت القوات الروسية على كوبيانسك في أولى أيام الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن القوات الأوكرانية استعادت السيطرة عليها في سبتمبر بعد هجوم مضاد خاطف.

لكن قوات موسكو التي تلقت تعزيزات مع تعبئة مئات الآلاف من جنود الاحتياط في روسيا، عادت للهجوم في بداية العام الحالي في هذه المنطقة، ما أثار خوف السكان.

في مطلع مارس، أمرت أوكرانيا بإجلاء الفئات الضعيفة من سكّان مدينة كوبيانسك والمناطق المجاورة لها في شمال شرق البلاد مع تصاعد المخاوف من أن تسيطر روسيا مجددًا على المدينة.

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