انت الان تتابع خبر المرور توضح حقيقة توقف النظام في مجمعات التسجيل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية، ورد لـ الخليج 365، أن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي روجت حول توقف النظام في مجمعات التسجيل، وهنا نود ان ننفي توقف النظام بشكل تام ونوضح ان هناك بعض التباطؤ في عمل النظام في مجمعات التسجيل نتيجة زخم المعاملات ومنها تسجيل الدراجات النارية وإصدار وتجديد إجازات السياقة إضافة إلى معاملات تسجيل ونقل المركبات حيث اتخذت مديريتنا بعض الاجراءات من اجل تفادي زخم المراجعين ومنها تمديد وقت الدوام".



وأهابت المديرية، بالمراجعين "المراجعة في اوقات مختلفة لتفادي الزخم في مجمعات التسجيل".

