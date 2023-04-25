انت الان تتابع خبر تركيا تفرض رسوم استيراد جديدة على بعض واردات الحبوب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتأتي رسوم الاستيراد بعد أن "أعلنت بعض دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد الحبوب من أوكرانيا الأسبوع الماضي.

لكن بعض التجار قالوا إن القرار التركي يهدف في الغالب إلى حماية قطاعاتها الزراعية المحلية قبل انتخابات 14 مايو/ أيار.



ووفقًا للائحة التنظيمية السابقة، لم تكن هناك ضريبة استيراد على القمح والشعير والجاودار (الشيلم) والشوفان والذرة والذرة الرفيعة حتى 30 أبريل/ نيسان.

وبقرار اليوم، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من مايو/ أيار المقبل، سيتم فرض رسوم استيراد بنسبة 130 % على واردات الحبوب.

ويبدأ حصاد القمح والشعير في تركيا في مايو/ أيار.

وخفضت تركيا رسوم الاستيراد على الحبوب والسلع الزراعية الأخرى بعد تفشي الجائحة في أواخر العام 2020 وأوقفتها قبل نحو عام.

