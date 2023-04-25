انت الان تتابع خبر انهيار بنك أمريكي بنحو 22% من أسهمه والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وأمس أنهى سهم "فيرست ريبابليك بنك" التعاملات على انخفاض بنسبة 12.2% عند 16 دولارا للسهم، وخلال التداولات تراجع السهم بنسبة 22%.
وجاء التراجع بعد نشر تقرير مالي عن الربع الأول من العام 2023، وأعلن البنك الأمريكي عن نزوح كبير للودائع وزيادة في القروض.
وأشار البنك إلى سحب 40.8% من الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 104.47 مليار دولار، وفي الربع الأخير من العام الماضي بلغت 176.43 مليار دولار.
وجاء التراجع بعد نشر تقرير مالي عن الربع الأول من العام 2023، وأعلن البنك الأمريكي عن نزوح كبير للودائع وزيادة في القروض.
وأشار البنك إلى سحب 40.8% من الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 104.47 مليار دولار، وفي الربع الأخير من العام الماضي بلغت 176.43 مليار دولار.