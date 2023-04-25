انت الان تتابع خبر انهيار بنك أمريكي بنحو 22% من أسهمه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأمس أنهى سهم "فيرست ريبابليك بنك" التعاملات على انخفاض بنسبة 12.2% عند 16 دولارا للسهم، وخلال التداولات تراجع السهم بنسبة 22%.

وجاء التراجع بعد نشر تقرير مالي عن الربع الأول من العام 2023، وأعلن البنك الأمريكي عن نزوح كبير للودائع وزيادة في القروض.



وأشار البنك إلى سحب 40.8% من الودائع في الأشهر الثلاثة الأولى من العام لتصل إلى 104.47 مليار دولار، وفي الربع الأخير من العام الماضي بلغت 176.43 مليار دولار.