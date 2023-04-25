شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع الانفاق العسكري العالمي 2.24 تريليون دولار في العام 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، ان الانفاق العسكري العالمي ارتفع بنحو 3.7 بالمائة في العام 2022، حيث بلغت قيمة الإنفاق العسكري عالميًا مستويات 2.24 تريليون دولار أو 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وبحسب بيانات صادرة عن المعهد، فقد نما الإنفاق في أوروبا بأكبر وتيرة سنوية في 30 عامًا على الأقل، فيما كانت أميركا والصين وروسيا هم الأكثر إنفاقًا مع الاستحواذ على 56 بالمائة من حصة الإنفاق العالمية.

وسجل الإنفاق العسكري من قبل الدول في وسط وغرب أوروبا مستويات 345 مليار دولار العام الماضي، وهي مستويات أعلى بنحو 30 بالمائة من المسجلة في 2013.