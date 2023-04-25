شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن في سباق البيت الأبيض مجددا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مسدلا الستار على أشهر من التكهنات، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، ترشحه رسميا، لإعادة انتخابه في سباق 2024.

في مقطع فيديو بعنوان "الحرية"، الذي افتُتح بمشهد لهجوم 6 يناير/كانون الثاني على مبنى الكابيتول، متبوعا بصورة احتجاج على حقوق الإجهاض - قال بايدن إنه بعد أن أمضى ولايته الأولى في القتال من أجل ديمقراطية البلاد، "يريد إنهاء المهمة" التي بدأها عندما عانت البلاد من جائحة مميتة واقتصاد مترنح وديمقراطية متأرجحة.

بايدن أكد أن رئاسته قد أبعدت البلاد عن حافة الهاوية على كل تلك الجبهات، مشددا على طموحه في تحويل ما كان قد وصفه ذات مرة كرئاسة انتقالية إلى شيء أكثر تحولا.

وأضاف في الفيديو "السؤال الذي نواجهه هو ما إذا كان لدينا في السنوات المقبلة المزيد من الحرية أو حرية أقل، المزيد من الحقوق أو أقل"، مستطردا: "أعرف ما أريد أن يكون الجواب. هذا ليس وقت الرضا عن النفس. هذا هو سبب ترشيحي لإعادة انتخابي ".

بالنسبة لبايدن، 80 عاما، يمثل الإعلان لحظة محورية في مسيرة سياسية امتدت لنصف قرن.

بيْد أن قرار الرئيس هذا قد يتحدى رغبات بعض الناخبين الديمقراطيين المطالبين بحامل لواء مختلف - شخص أصغر سنا وأكثر تقدمًا وأكثر انعكاسًا لتنوع الحزب، مع التأكيد أيضا على قوة بايدن بين قادة الأحزاب، بما في ذلك أولئك الذين يعتقدون أنه يتمتع بالأفضل. ويرون فيه فرصة لهزيمة دونالد ترامب أو جمهوري آخر.

ومن المتوقع أن يكون سباق 2024 هو الحملة الأخيرة لشخصية خاضت سبعة سباقات لمجلس الشيوخ الأمريكي وسعت للحصول على الرئاسة أو نائب الرئيس أربع مرات.

وسيشكل السباق إرث رجل صعد من مجلس مقاطعة في ولاية ديلاوير ليصبح واحدا من أصغر أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في التاريخ، وشريكا لأول رئيس أسود للبلاد، وفي النهاية الرئيس السادس والأربعين مع انتشار انتشار وباء كورونا في البلاد.

ويقترب إعلان بايدن من حملة انتخابية رئاسية صاخبة محتملة في عام 2024، حيث يدفع الرئيس السابق دونالد ترامب لإعادة الجولة بعد أكثر من عامين من الادعاء الكاذب بأنه الفائز الحقيقي في عام 2020.

وبالنسبة لبايدن، تشير استطلاعات الرأي إلى أن قلة من الديمقراطيين متحمسون لفكرة ترشحه مرة أخرى، لكن الكثيرين يعتقدون أنه قد يكون أفضل رهان لهم للاحتفاظ بالبيت الأبيض، في وسائل إعلام أمريكية بينها "واشنطن بوست".

ومن المتوقع أن يعقد بايدن عددا من الأحداث على غرار الحملة الانتخابية بشكل صريح في المستقبل القريب، حيث يأمل مساعدوه أن يظل فوق الصراع السياسي خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.



لكنه قد يواجه تضاريس سياسية صخرية في الأشهر المقبلة بينما يتجه إلى معركة مريرة مع الجمهوريين بشأن حد ديون الحكومة، وفي الوقت نفسه تنهي وزارة العدل تحقيقا جنائيا بشأن ابنه هانتر، فضلا عن أن الرئيس نفسه يواجه تحقيقا في الوثائق السرية التي تم العثور عليها. بين متعلقاته الشخصية.

يقارن الجمهوريون بالفعل بايدن بالرئيس السابق الأمريكي جيمي كارتر، الذي أطيح به بعد فترة ولاية واحدة وسط ارتفاع التضخم والاضطراب العالمي.

في المقابل، حاول حلفاء بايدن وصفه بأنه الرئيس الأكثر فاعلية منذ فرانكلين روزفلت، مستشهدين بنجاحه في تمرير التشريعات المتعلقة بتغير المناخ، والإغاثة الاقتصادية، والعقاقير الطبية، والبنية التحتية ومسائل أخرى، فضلا عن قدرته على حشد تحالف عالمي ضد العملية الروسية في أوكرانيا.

على الرغم من هذه الإنجازات، تشير استطلاعات الرأي إلى أن بايدن قد يواجه معركة صعبة في محاولته لولاية ثانية.