شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، مدعومة بتراجع الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 1996.99 دولار للأونصة.

و زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمائة مسجلة 2005.50 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقدارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.2 بالمائة إلى 25.22 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.5 بالمائة إلى 1087.70 دولار، فيما ارتفع البلاديوم 0.1 بالمائة إلى 1536.56 دولار.

