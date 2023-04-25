شكرا لقرائتكم خبر عن عفت السادات يهنئ المصريين بذكرى تحرير سيناء: أرض الفيرزو شهدت تنمية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، التهنئة جموع الشعب المصري العظيم بذكرى تحرير سيناء واسترداد كامل التراب الوطني، مشيرا إلي أن هذا اليوم شاهد على البطولات المجيدة للقوات المسلحة المصرية.

ووجه "السادات" التحية لروح الرئيس الراحل محمد أنور السادات صاحب قرار حرب أكتوبر، مضيفا: "تأتى علينا ذكرى تحرير سيناء هذا العام، ونرى بأعينا تنمية شاملة فى أرض الفيرزو تنمية طالت كل شبر في أرض سيناء".

وأضاف: "وسط التحديات كبرى تواجه محيطنا الإقليمي، نؤكد ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة الباسلة في الحفاظ والدفاع عن مقدرات الأمة المصرية"، مشيرا إلى أن هذه المناسبة التاريخية، ستظل محفورة في أذهان المصريين، يوم أن استطعنا تحرير سيناء ‏المباركة من براثن الاحتلال بأيدى قواتنا المسلحة، كما أن هذا اليوم يؤكد دومًا ترابط أبناء الشعب المصري معًا ضاربين أروع‏ الأمثلة في البطولة والوطنية من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، والحفاظ على مقدراته‎.‎

عيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م. وهذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية المصرية، تم تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلى في عام 1982 م واكتمل التحرير عندما رفع على طابا آخر بقعة تم تحريرها من الأرض المصرية في عام 1989.