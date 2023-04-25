شكرا لقرائتكم خبر عن "دفاع النواب": الدولة اطلقت خطتها الشاملة لتنمية شبه جزيرة سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، بالتهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة، والفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والقوات المسلحة ، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء ، مؤكداً بأن هذا اليوم يُجسد عظمة الإرادة الوطنية الباسلة لخير أجناد الأرض قواتنا المسلحة، والتي جدد فيها الابطال الأمل والسعادة في نفوس الشعب، بتحرير شبة جزيرة سيناء من المعتدين.

وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم أن هذه الأيام التاريخية من عمر الوطن ترسخ معانى الوطنية وقيم تنهل منها الأجيال القادمة ، باسمي معاني العزة والكفاح والولاء والانتماء، والإصرار على صون الكرامة الوطنية، والتأكيد علي أن الحفاظ على الأوطان لا يأتي إلا بالتضحية والفداء.

وتابع المصري أن الدولة المصريه عزمت علي جنى ثمار التنميه في سيناء ، بعد التضحيات النبيله التى قدمها الابطال بتنمية حقيقية لأرض الفيروز ، واطلقت خطتها الشامله لتنمية شبة جزيرة سيناء ، لتكون رافداً وشعاع أمل ينير للأجيال القادمة طريق المستقبل ، مشددا بأن هذا الأيام المجيدة تدفعنا الي التحلي بذكرى روح النصر، والتكاتف في مواجهة كافة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضد وطننا الغالي، بين أطياف الشعب من أجل دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

ولفت وكيل دفاع النواب أن الانتصار لن يتحقق الا بالعمل والعلم، وليس بالأمانى والشعارات ، داعياً العلي القدير أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها من كل سوء.