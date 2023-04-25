شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تنعى مساعد الملحق الإدارى بالسفارة المصرية بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب برئاسة كريم درويش ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية بالخرطوم، الذى استشهد يوم الإثنين إبان توجهه من منزله لمقر السفارة المصرية بالخرطوم لمتابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين وتأمين عودتهم لأرض الوطن سالمون.

وذكر البيان أن اللجنة تحتسب الفقيد من الشهداء عند الله الذين ضحوا بأرواحهم في سبيل مصالح الوطن ومواطنيه ورمزا للفداء والتفاني داعية الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.