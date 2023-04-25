شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جموع الشعب المصري العظيم بذكرى تحرير سيناء واسترداد كامل التراب الوطني، وتأتي علينا الذكري هذا العام، في خضم تحديات كبرى تواجه محيطنا الإقليمي، وإذ تتقدم التنسيقية بالتهنئة للقيادة السياسية ولقواتنا المسلحة الباسلة بذكرى التحرير، فإنها تؤكد ثقتها المطلقة في قدرة الدولة المصرية الشاملة على الحفاظ والدفاع عن مقدرات الأمة المصرية.