شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة ولاء التمامى: قرار السيسى بزيادة الدعم يعزز الحماية الاجتماعية ويرفع العبء عن المواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة ولاء التمامى عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، على أهمية قرار الرئيس بزيادة موازنة الحماية الاجتماعية بنحو 48%، هو قرار يؤكد رؤية القيادة السياسية للواقع وحرصها على توفير حياة كريمة للمواطنين للتغلب على الظروف الراهنة.

ولفتت النائبة ولاء التمامى فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلي إن الفترة الأخيرة وخاصة فى أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية شهدت ضغوطا اقتصادية عالمية وتحديات جسام، أثرت بشكل مباشر على اقتصاديات معظم دول العالم، لذلك تأتى توجيهات القيادة السياسية، برفع دعم موازنة الحماية الاجتماعية، لترفع الأعباء عن كاهل المواطن فى ظل صعوبة الصراع الدولى والتحديات الاقتصادية.

وأضافت التمامى، أن مصر تنفذ برنامجا واسعا ومتعددا للحماية الاجتماعية، يتمثل في برنامج حياة كريمة وبرنامج تكافل وكرامة وزيادة المعاشات وغيرها من برامج الدعم الاجتماعي. مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع على رأس ثوابتها المواطن البسيط، من خلال برامج الحماية الاجتماعية التى تكفل مد شبكات الأمن الاجتماعي للمواطنين الأكثر احتياجا والارتقاء بالمستوى المعيشي والصحي.

وشددت عضو مجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 48.8 بالمائة للتخفيف على المواطنين والبسطاء فى مواجهة موجة التضخم العالمى والتوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية، قرار صائب تماما و ويهدف للتخفيف على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وهذا التوجه هو أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة.

واختتمت التمامى، بأن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية من جانب الرئيس يؤكد اهتمامه بالبسطاء وملايين المصريين، والتخفيف عنهم بمختلف السبل.