إصابة جندي فرنسي خلال عمليات الإجلاء بالسودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع لمجلس الدفاع، بقصر الإليزيه اليوم الثلاثاء، إجلاء 538 شخصًا بينهم 209 فرنسيين من السودان، مؤكدًا إصابة أحد الجنود الفرنسيين خلال عمليات إجلاء الرعايا.

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وقال ماكرون إن أحد الجنود الفرنسيين المشاركين في عمليات الإجلاء تعرض لإصابة جراء إطلاق نار، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس".

لكنه أكد أن "حياته لم تعد في خطر".

لم يدل الرئيس الفرنسي بمزيد من التفاصيل عن الحادث.

وكانت عمليات إجلاء الرعايا الفرنسيين في السودان موضوعا لتبادل الاتهامات بين قوات الجيش والدعم السريع.

وقال الجيش إن الدعم السريع أطلق النار على موكب السفارة الفرنسية مما أدى إلى عودتهم وتعطيل عملية الإجلاء، مشيرًا إلى إصابة أحد الفرنسيين بعيار ناري من قناص إضافة إلى مهاجمة مقر البعثة الفرنسية في الخرطوم.

من جانبه، ذكر الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان أن "الجيش السوداني شن هجومًا بالطيران عرض حياة الرعايا الفرنسين للخطر بإصابة أحدهم ونجاة بقية الرعايا".

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