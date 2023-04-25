إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار بالضفة الغربية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم الثلاثاء، إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية إطلاق نار في منطقة وادي الحرامية شمالي رام الله بالضفة الغربية.

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وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستوطنًا أصيب بجراح متوسطة في عملية إطلاق النار من سيارة فلسطينية مسرعة، فيما انسحب المنفذون من المكان.

وأشارت إلى أن طواقم نجمة داوود الحمراء نقلت المستوطن إلى مستشفى شعاري تسيدك في القدس.

وعقب العملية هرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وحضرت تعزيزات إلى مكان إطلاق النار، ثم بدأت عملية بحث وتمشيط لكشف المنفذين.

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