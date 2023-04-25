أوكرانيا تبدأ عملية إجلاء رعاياها من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت أوكرانيا إجلاء 138 من مواطنيها من السودان، الذي يشهد قتالا منذ 11 يوما، بينهم 35 امرأة و12 طفلًا، وفقما أكدت السلطات في كييف، اليوم الثلاثاء.

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وبحسب مكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي ووزارة الخارجية الأوكرانية، فإن معظم الذين تم إجلاؤهم مواطنون أوكرانيون، ومعظمهم من المتخصصين في مجال الطيران من طيارين وفنيين وأفراد أسرهم، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

وكان هؤلاء يعيشون في العاصمة السودانية الخرطوم، كما تم إجلاء مواطنين من جورجيا وبيرو في نفس عملية إجلاء المواطنين الأوكرانيين.

ونفذت عملية الإجلاء الاستخبارات العسكرية الأوكرانية لوزارة الدفاع بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.

وليس من الواضح كيف جرى نقل الرعايا الأوكرانيين ولا إلى أين، علما بأن المجال الجوي الأوكراني مغلق منذ اندلاع الحرب في 24 فبراير 2024.

ويعتمد الأوكرانيون في السفر نحو الخارج على القطارات وغيرها من وسائط النقل البري التي توصلهم إلى دول الجوار مثل بولندا وثم بقية أنحاء العالم.

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