بريطانيا تبدأ إجلاء رعاياها من السودان

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت في إجراءات إجلاء رعاياها من السودان الذي يشهد قتالًا منذ 11 يومًا، محذرة من أن الوضع لا يزال مضطربًا، مما يعني أن إمكان

إجراء عمليات الإجلاء يمكن أن تتغير في أي وقت.

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وواجهت الحكومة البريطانية انتقادات بسبب إجلائها لرعاياها بمعدل أبطأ نسبيًا من الدول الأخرى، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان أن عمليات الإجلاء ستبدأ اليوم الثلاثاء 25 أبريل، وأن طائرات عسكرية بريطانية تحمل الرعايا البريطانيين ستقلع من مطار خارج العاصمة الخرطوم.

وأضاف البيان، أن رحلات الإجلاء متاحة للأشخاص الذين يحملون جوازات سفر بريطانية، على أن تكون الأولوية للعائلات التي فيها أطفال وكبار في السن، أو فيها أشخاص يعانون من مشكلات صحية.

فيما سيجري الاتصال بالأشخاص المؤهلين للإجلاء بشكل مباشر، داعية الرعايا البريطانيين عدم التوجه إلى المطار المعني ما لم يتم الاتصال بهم.

وحذرت وزارة الخارجية من أن الوضع لا يزال مضطربًا، مما يعني أن إمكان

إجراء عمليات الإجلاء يمكن أن تتغير في أي وقت.وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عبر تويتر "بدأنا الاتصال بالرعايا مباشرة ونحدد لهم مسارات لمغادرة البلاد".

وتفيد تقديرات بوجود نحو 4 آلاف بريطاني تقطعت بهم السبل في السودان، مع اندلاع القتال في منتصف أبريل الجاري.

وكانت بريطانيا أرسلت، في وقت سابق، طائرتين من طائرات سلاح الجو من قاعدة في قبرص من أجل تنفيذ عملية إجلاء للدبلوماسيين البريطانيين في الخرطوم، وصفتها لندن بـ"السريعة والمعقدة".

لكن تساؤلات عدة طرحت بشأن بقية البريطانيين في السودان الذين لم يتلقوا أي مساعدة تتيح لهم الخروج من البلاد التي تشهد معارك طاحنة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

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