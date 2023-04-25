الحكومة بكندا تعلن إجراءات جديدة لدعم المهاجرين من السودان

أكدت الحكومة الكندية نيتها وضع إجراءات جديدة لدعم السودانيين حاملي الإقامة المؤقتة الموجودين حالياً فيها، والذين لا يمكنهم العودة إلى السودان.

وقالت الحكومة في بيان أمس الإثنين، إنه بمجرد دخول الإجراءات الجديدة التي أعلنها وزير الهجرة الكندي شون فريزر، حيز التنفيذ سيتمكن السودانيون من طلب تمديد إقاماتهم في كندا، ما سيتيح لهم الاستمرار في الدراسة، أو العمل، أو زيارة أسرهم، دون مصاريف.

وأضافت الحكومة أنها ستعطي الأولوية لمراجعة طلبات الإقامة الدائمة، والمؤقتة المكتملة بالفعل على نظام الهجرة للذين لا يزالون في السودان لتسهيل الإجراءات عليهم. وتابعت أن ذلك يشمل طلبات تأشيرات الدخول لزيارة أسر كنديين ومقيمين دائمين في البلاد.



وقالت كندا إنها ستعفي أيضاً الكنديين والمقيمين الدائمين في السودان الذين يرغبون في مغادرته من رسوم جواز السفر ووثيقة سفر المقيم الدائم.