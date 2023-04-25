محلل سياسي يشيد بدبلوماسية الإمارات مؤكدأ أنها قادرة على التأثير الإيجابي في أزمة السودان

نجحت الإمارات منذ سنوات في تأسيس شراكات فاعلة ومؤثرة في القضايا الإقليمية والإنسانية، كان آخرها توسطها في الأزمة السودانية، لإجلاء الجنود المصريين.

وفي هذا الإطار قال الكاتب والمحلل الإماراتي عبدالله الشيبة، إن الشواهد على قدرة الإمارات في التأثير الإيجابي واحتواء التصعيد في السودان كثيرة، فقد نجحت الدبلوماسية الإماراتية في مناسبات سابقة عديدة في تقريب وجهات نظر الفرقاء في السودان، بما ساهم في تجاوز الخلافات بينهم.



وقال الشيبة: "استطاعت الإمارات أن تحتل مكانة بارزة بين دول العالم بفضل سياسة خارجية ناجحة وفعالة ومتوازنة تقوم على أسس الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، ولذلك تنجح قيادة الدولة دوماً في كافة جهودها للوساطة المباشرة، أو بطلب من أحد الأطرف، مثلما أبرزه نجاحها في إجلاء الجنود المصريين من السودان، إلى جانب كوريين أيضاً بطلب من سيول".

وتابع الشيبة قائلاً: "لا شك في أن جهود الإمارات ستتجاوز ذلك الدور لمحاولة احتواء التصعيد العسكري في السودان وتخفيف حدة التوتر، لحماية أمن واستقرار السودانيين، ووقف التصعيد في أقرب وقت ممكن".