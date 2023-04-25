رسمياً.. استبعاد كورتوا من مباراة ريال مدريد وجيرونا

وكتب ريال مدريد، في بيان: "لن يلعب تيبو كورتوا اليوم في مباراتنا ضد جيرونا". وأضاف: "تم استبعاد كورتوا من قائمة المباراة في اللحظات الأخيرة بسبب معاناته من التهاب المعدة والأمعاء، ولن يسافر مع الفريق".وتابع البيان: "قرر الجهاز الفني بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي استدعاء الحارس ماريو دي لويس إلى قائمة المباراة بدلًا من كورتوا".

ويملك ريال مدريد 65 نقطة من 30 مباراة ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا خلف برشلونة الذي حصد 76 نقطة.

وشارك كورتوا مع ريال مدريد هذا الموسم في 39 مباراة بواقع 24 في الليغا و8 في دوري أبطال أوروبا و4 في كأس ملك إسبانيا ومباراتين في كأس السوبر الإسباني ومباراة في كأس السوبر الأوروبي، وتلقى فيها جميعًا 35 هدفًا وحافظ على نظافة الشباك 16 مرة.

وبعد مواجهة جيرونا سيلعب ريال مدريد مع ألميريا وريال سوسيداد قبل مواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا ثم مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

