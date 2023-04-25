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كوريا الجنوبية تعلن وصول 28 من مواطنيها العالقين فى السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل 28 كوريا جنوبيا كانوا عالقين في السودان، وسط الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى مطار سول بالأمان اليوم الثلاثاء، على متن طائرة نقل عسكري (كي سي -330).

 

وأفادت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) بأن الكوريين غادروا الخرطوم متجهين إلى بورتسودان برا؛ حتى وصلوا إلى ميناء بورتسودان شمال شرق السودان، ثم أقلتهم طائرة (سي -130جاي)، للنقل تابعة للقوات الجوية الكورية التي كانت في انتظارهم في مطار بورتسودان، إلى جدة بالمملكة العربية وعادوا إلى كوريا على متن طائرة (كي سي-330).

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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