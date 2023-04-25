«أثيوبيا تهاجم السودان بعد إنشغال الجيش مع المتمردين» .. آبي أحمد : قضية الحدود ستحل عبر الحوار والمناقشات

الشارقة - اميمة ياسر - نفت السلطات الإثيوبية دخول بعض من قواتها إلى الأراضي السودانية، التي تشهد صراعا حربيا بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وبين قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.

وأكد أبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا، أن قضية الحدود بين بلاده والسودان ستحل عبر الحوار والمناقشات، محذرًا كل طرف يعمل على التحريض والوقيعة بين أديس أبابا والسودان.

تردي الأوضاع الداخلية في السودان

من جانبه قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن حرب السودان المؤسفة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، والتى اندلعت منتصف الشهر الجارى تضفي بظلالها على المنطقة، وتزيد من تردي الأوضاع الداخلية في السودان الشقيق الذي كان يعاني في الأصل الأمرين منذ عدة سنوات، كما تؤثر تلك الحرب على قضية سد النهضة حيث اختفت الأصوات المبحوحة للدعوة لاستئناف المفاوضات.

وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، أن ظروف عدم الاستقرار تخدم اثيوبيا، فالبداية كانت أعقاب ثورة يناير 2011، وقت الإعلان عن بناء سد النهضة وتغيير مواصفاته من 11.1 إلى 74 مليار متر مكعب، ثم ثورة يونيو 2013.

وتابع: "وبعدها الثورة السودانية 2018، وفى إثيوبيا مظاهرات 2018 واستقالة ديسالين وتولى أبى أحمد، ثم الحرب الأهلية لمدة عامين من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2022".

انشغال الجيش السوداني وضعفه

وعن سؤال، هل تستغل إثيوبيا الأحداث الحالية فى السودان وتزيد من كمية التخزين الرابع بقدر المستطاع؟ أكد أن إثيوبيا تفعل ما هو أكثر من ذلك حيث تعود الاعتداءات الإثيوبية على أراضى السودان الشرقية مستغلة انشغال الجيش السوداني وضعفه بعد تدمير مواقع ومطارات حيوية.