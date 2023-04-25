«مستغلة انشغال الجيش ودمار مواقع ومطارات حيوية» .. إثيوبيا تهاجم أراضي السودان الشرقية

الشارقة - اميمة ياسر - قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة: إن حرب السودان المؤسفة بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، والتى اندلعت منتصف الشهر الجارى تضفي بظلالها على المنطقة، وتزيد من تردي الأوضاع الداخلية في السودان الشقيق الذي كان يعاني في الأصل الأمرين منذ عدة سنوات، كما تؤثر تلك الحرب على قضية سد النهضة حيث اختفت الأصوات المبحوحة للدعوة لاستئناف المفاوضات.

وأضاف أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عبر الصفحة الرسمية له بموقع "فيسبوك"، أن ظروف عدم الاستقرار تخدم اثيوبيا، فالبداية كانت أعقاب ثورة يناير 2011، وقت الإعلان عن بناء سد النهضة وتغيير مواصفاته من 11.1 إلى 74 مليار متر مكعب، ثم ثورة يونيو 2013.

وتابع: "وبعدها الثورة السودانية 2018، وفى إثيوبيا مظاهرات 2018 واستقالة ديسالين وتولى أبى أحمد، ثم الحرب الأهلية لمدة عامين من نوفمبر 2020 إلى نوفمبر 2022".

انشغال الجيش السوداني وضعفه

وعن سؤال، هل تستغل إثيوبيا الأحداث الحالية فى السودان وتزيد من كمية التخزين الرابع بقدر المستطاع؟ أكد أن إثيوبيا تفعل ما هو أكثر من ذلك حيث تعود الاعتداءات الإثيوبية على أراضى السودان الشرقية مستغلة انشغال الجيش السوداني وضعفه بعد تدمير مواقع ومطارات حيوية.

حجر صد في مواجهة المخطط الإثيوبي

قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، إن أحداث الصراع الدائر داخل السودان الشقيق بين قوات الجيش السودانى وميليشيات الانتشار السريع ليس له علاقة مباشرة بأزمة سد النهضة وإن كان له تأثير مستقبلي على الملف، مضيفا: يهمنا استقرار السودان خاصة أن وحدة الموقف المصرى والسودانى تمثل عنصر قوة فى مفاوضات سد النهضة

وأكد أن توحيد الموقف المصري السوداني يمثل حجر صد في مواجهة المخطط الإثيوبي الذي يسير في مخططة لاستكمال ملء سد النهضة بموقف منفرد.

وأضاف العرابى أن إثيوبيا تسعى للاستفادة من مشاكل مصر والسودان وسبق لهم استغلال ثورة 25 يناير فى بناء السد، موضحا أنهم سيحاولون استغلال الوضع فى السودان بنفس الطريقة، وفى كافة الأحوال موقف مصر واضح وثابت بعدم السماح بالمساس بحصتها التاريخية من النيل.