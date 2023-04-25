شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالاً بتحرير سيناء..النائب حازم الجندى: ستظل عنواناً للشرف والعزة والكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وإلى ضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء، قائلا: كانت وما زالت تلك الذكرى عنواناً للشرف والعزة والكرامة وعدم التهاون في استرجاع أي شبر من أقطار هذا الوطن الغالي الذي يقدر ترابه بكل غالي ونفيس.

وقال المهندس حازم الجندي، في بيان له، أن الجنود المصريين لم يقبلوا بأن يظل شبر واحداً من أراضيهم تحت سطوة العدو المحتل، ونجحوا من خلال الحروب التي خاضوها والتى صاحبها مفاوضات بعد ذلك من خلال الدبلوماسية المصرية القوية في إسترجاع كل شبر من أرض الوطن.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن القوات المسلحة المصرية أثبتت قدرتها على قهر العدو وتلقينه درساً ما زالت وسائل الإعلام العربية والغربية تتحدث عن ملحمة نصر أكتوبر وما تلاها بعدها من استكمال لمسار الحرب إلى أن استردت سيناء وأصبحت تحت الولاية المصرية من جديد، مما يبرز حكمة وبسالة القوات المسلحة التي برغم النصر الساحق الذي تحقق في نصر أكتوبر إلى أنها ثابرت إلى أن عادت إليها سيناء كاملة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن جنود القوات المسلحة المصرية الأسود الشجعان دائما ما يسيرون وراء شعار سيادة الدولة المصرية على كامل حدودها، أمر لا يقبل التهاون أو الاستسلام، وفي سبيل تحقيقه تهون أي تضحيات، فالوطن أسمى رساله وحمايته لا تقدر بثمن ولا يعرفها إلا شعبها الأصيل وابطالها الذين ضحوا بأرواحهم فداء لتراب هذا الوطن.