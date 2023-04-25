شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يقدم تقريرا سنويا لـ"النواب" عن مراجعة القوائم المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر قانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، تقديم المركزي للمحاسبات تقريرا سنويا إلي مجلس النواب، عن مراجعة القوائم المالية والحساب الختامي في موعد اقصاه 6 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة (68) لتقضي بأن يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات إلي مجلس النواب تقريرًا سنويًا عن مراجعة القوائم المـالية والحساب الختامي وتقييم الأداء في ضوء أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للجهات الإدارية في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المـالية ، ويرسل نسخة منها إلي مجلس الشيوخ والوزارة والوزارة المختصة بشئون التخطيط والوزارات المختصة أو الجهات المستقلة .

يجب التنويه، إلي أن الموازنة العامة للدولة تصدر عن سنة مالية مقبلة .وتتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المـالية للبرامج التي يقوم بها كل من الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية ، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة ، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة .

وتلتزم الجهات الإدارية بتطبيق مبدأ الشفافية خلال مراحل إعداد وتنفيذ الموازنة ، ونشــر التقــارير والبيانات المرتبطة بالأداء لكــل منهـا بشكـل دوري بمــا يسمح بتحقيـق المشـاركة المجتمعيـة .