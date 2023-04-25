شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السلطات الألمانية تعلن إجلاء أكثر من 100 شخص من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت السلطات الألمانية إجلاء أكثر من 100 شخص من السودان، وفقًا لوسائل إعلامية.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز،بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.