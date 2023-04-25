الخارجية السودانية تدين استهداف الدعم السريع للسفراء والدبلوماسيين (التفاصيل الكاملة)

أصدرت الخارجية السودانية، اليوم الثلاثاء، بيانا حذرت فيه من استغلال قوات الدعم السريع للهدنة في نشر قواتها.

وقالت الخارجية السودانية إن "الدعم السريع تحولت إلى ميليشيات إرهابية ضالعة في ترويع وقتل واستهداف المدنيين".

كما أكدت الخارجية السودانية التزام الدولة بالهدنة وحرصها على حماية المدنيين.

وأعربت عن إدانتها الشديدة لنهج الدعم السريع في استهداف السفراء والدبلوماسيين.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد اعلنت امس الاثنين، مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، مساء الاثنين، إنها تنعى وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب، محمد الغراوي، مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم، الذى استشهد اليوم خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان.

وأضاف البيان أن وزارة الخارجية إذ تحتسب فقيدها الغالي شهيداً عند الله عز وجل، ورمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا، لتؤكد أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسؤوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.



واختتم البيان بالقول: رحم الله شهيد الواجب وأسكنه فسيح جناته وألهم أسرته الصبر والسلوان.