كافة التفاصيل حول الهدنة الجديدة بين طرفي الصراع في السودان

أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن اتفاق تم التوصل إليه بين الجيش السوداني والدعم السريع، والذي يشمل وقفًا لإطلاق النار بينهما اعتبارًا من منتصف الليلة وذلك في بيان مساء الاثنين، أنتوني بلينكن، أن طرفي الصراع في السودان قد اتفقا على هدنة ستسري في جميع أنحاء البلاد.



أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن وقف إطلاق النار سيكون لمدة 72 ساعة وسيبدأ منتصف الليلة، ودعا جميع الأطراف إلى تنفيذ الهدنة فورًا وبشكل كامل، تم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جولة مكثفة من المفاوضات استمرت لمدة 48 ساعة، حيث وافقت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على تنفيذ وقف إطلاق النار على مستوى البلاد بدءًا من منتصف ليل 24 أبريل، والذي سيستمر لمدة 72 ساعة.



أكدت الولايات المتحدة خلال هذه الفترة على ضرورة الالتزام الفوري والكامل من قبل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بوقف إطلاق النار، بهدف دعم جهود إنهاء دائم للقتال.



وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن بلاده ستستمر في تنسيق جهودها مع الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع جميع الأطراف السودانية، للمساعدة في إنشاء لجنة تشرف على التفاوض وإبرام وتنفيذ تسوية دائمة لوقف الأعمال العدائية، وتسهيل المهام الإنسانية في المناطق المتأثرة.



وأكد وزير الخارجية الأميركي على أنه جزء من الترتيبات المستقبلية تشمل استمرار العمل مع جميع الأطراف السودانية والشركاء الدوليين نحو تحقيق الهدف المشترك للعودة إلى حكومة مدنية في السودان، يعكس ذلك التأكيد على أهمية استقرار الحكومة المدنية كأساس للسلام والاستقرار في السودان.



إن هذه التطورات الأخيرة في السودان تعكس تصاعد التوترات والصراعات في البلاد، والتي أسفرت عن خسائر بشرية كبيرة وتهجير للعديد من السكان، الاستمرار في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع يزيد من التوترات ويعرقل جهود تحقيق السلام والاستقرار في السودان، من هنا تأكيد دور الدبلوماسية الدولية، بما في ذلك جهود الولايات المتحدة، في التوسط والتدخل الهادف لوقف النزاع وتحقيق هدنة فعالة، وتشجيع جميع الأطراف على الالتزام بها والعمل نحو تسوية دائمة للصراع، ومن المهم العمل على حماية حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية للمتضررين من النزاعات، وتقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للمتضررين والنازحين.



يجب أن تتعاون جميع الأطراف في السودان، بما في ذلك الجيش وقوات الدعم السريع، مع الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في البلاد، والعمل بشكل جدي على تحقيق حل سياسي دائم يعيد البلاد إلى مسار الحكم المدني ويعزز الوحدة الوطنية والاستقرار الشامل.