عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - شهد المسجد الأقصى في القدس، اليوم الثلاثاء، اقتحامًا جديدًا لباحاته من قبل عشرات المستوطنين الإسرائيليين تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

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وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه.

وفي وقت سابق من أمس الإثنين، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وحسب شهود عيان، فقد اعتدت عناصر من شرطة الاحتلال، على مصلى "باب الرحمة" في المسجد، وقطعوا أسلاك الكهرباء عنه للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، ومنعوا حراس الأقصى من الدخول إليه.

وكثف المستوطنون اقتحامهم للمسجد منذ صباح الإثنين على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند أبوابه وفي الساحات، فيما انتشرت شرطة الاحتلال داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في بطاقات المواطنين الشخصية، وضيقت على الوافدين

إليه.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، فتى فلسطينيا من حي الثوري بمدينة القدس المحتلة، وأفرجت عن أربعة مقدسيين آخرين بينهم سيدة بشرط الابعاد عن المسجد الأقصى المبارك، ودفع غرامة مالية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي، بأن قوات الاحتلال اعتقلت فتى عمره (16 عاما)، بعد دهم منزل ذويه، وتفتيشه.

وأضافت الهيئة، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن أربعة آخرين، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى حتى 30 مايو المقبل، ودفع غرامة مالية.

ويقتحم المستوطنون الأقصى بصورة شبه يومية، وتزداد وتيرة الاقتحامات في المناسبات الخاصة بدولة الاحتلال وخلال الأعياد اليهودية.

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