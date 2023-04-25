عيدك إفريقي الموسم الثاني | الجلابة والجبادور أبرز طقوس العيد في المغرب

ياسر رشاد - القاهرة - تحتفل شعب المغرب، بحلول عيد الفطر المبارك، من خلال الازدحام في الأسواق لاقتناء مستلزمات الاحتفال بالأعياد قبل عشر أيام من صبيحة العيد.

يتميز عيد الفطر المبارك، بطقوس فريدة متوارثة عبر الأجيال، تختلف من منطقة الي اخري بشكل نسبي، يتفقان في الحلويات المتنوعة المتواجدة علي موائد المغربية.

عقب أداء صلاة العيد، يحضرون صواني الإفطار المغربي ب" المسمن، البغرير، الحرشة، كعب غزال، غريبة القفاص"، بجانب الشاي المغربي يتم توزيعه للاصدقاء والأقارب والمحبة في أجواء مليئة بالحب والدفء.

اجريت محررة الوفد، معايشة مع مغربية لرصد طقوس العيد في الدولة، عبر برنامج عيدك إفريقي الموسم الثاني، الذي يذاع عبر الوفد لايف.

تقول كريمة حليم، من دولة المغرب، إن مع اقتراب قدوم عيد الفطر المبارك، يقوموا بتجهيز المنازل من مستلزمات الفرش

والسجاجيد والستائر، علاوة عن تحضير الزي التقليدي للصغار والكبار المعروفة باسم "الجلابة والجبادور".

وأضافت حليم، خلال حديثها لبرنامج عيدك إفريقي الموسم الثاني، أن شعب المغرب متمسكون بطقوسهم الازلية حتي الآن.

وتابعت أننا عقب اداء صلاة العيد، نجتمع في منزل العائلة متجمعين لتناول الإفطار والغداء في أجواء مليئة بالحب والدفء، لذلك العيد يعد مختلف لانه وسط الأقارب والأصدقاء.

واختتمت حديثها لبرنامج عيدك إفريقي الموسم الثاني، مؤكدًا بأن العيد في مصر له طعم وطقوس خاصة ولا نشعر بالغربة بين البلدين.