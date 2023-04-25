رحلات جوية مباشرة بين العراق وأرمينيا.. هذه التفاصيل

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الشركة في بيان، انه "سيتم تشغيل الرحلات المباشرة الجديدة من مطار زفارتنوتس الدولي إلى مطار بغداد الدولي مرتين في الأسبوع".

وبحسب الشركة، ادناه الجدول الزمني إلى مطار بغداد الدولي، اعتبارًا من 22 أبريل/نيسان 2023 (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي):